Как приумножить потенциал сотрудничества на линии Азербайджан – Россия

Мира Гасанова, , 09:36 — REGNUM

Вряд ли есть место сомнениям относительно стратегического характера отношений между Азербайджаном и Россией, новый импульс которым был дан в сентябре прошлого года в Сочи усилиями азербайджанского и российского президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина.

Тогда стороны подписали 15 межправительственных соглашений, охватывающих практически все сферы жизни — политику, культуру, экономику, транспорт, энергетику, технологии, автомобильное производство, право, образование, науку. Как сказал Путин, план действий по развитию ключевых направлений сотрудничества — это программный документ, который включил в себя дорожные карты по важным вопросам наращивания торговли и встречных инвестиций, создания транспортных маршрутов, а также расширение гуманитарного взаимодействия, в том числе культурных и туристических обменов. Алиев в заявлении для прессы подчеркнул, что «отношения между Россией и Азербайджаном — это отношения стратегических партнеров».

И, судя по программе действий, основным трендом в развитии дальнейшего экономического сотрудничества стало участие Баку и Москвы в совместных с Ираном и Турцией транспортных проектах, приносящих взаимные выгоды всем сторонам. Азербайджан, исходя из своего географического положения, становится тем мостом, который связывает Север и Юг, Восток и Запад, а диверсификация экономики, курс на которую взяло руководство страны, и особое внимание развитию транспортных коммуникаций по всей республике уже создали условия для реализации заявленных странами-участницами совместных мегапроектов. Эти проекты станут гарантом длительных равноправных отношений, приносящих пользу всем сторонам.

Ведь Россия давно перестала быть «старшим братом» Азербайджана, о чем открыто заявил и сам Путин: «Подчеркну, что Россию и Азербайджан связывают прочные традиции дружбы и сотрудничества. Отношения наших государств носят партнерский и взаимовыгодный характер, основываются на принципах добрососедства, уважения интересов друг друга». Москва воспринимает Азербайджан в качестве абсолютно равного себе партнера, углублению и расширение связей с которым придает особое значение. И в этой ситуации звучат заверения некоторых обозревателей, что есть повод для охлаждения российско-азербайджанских отношений.

Они утверждают, что «маятник» в переговорном процессе по Карабаху качнулся, что Кремль вновь развернулся в сторону Армении. В качестве доказательства приводят соглашение о продаже Москвой Еревану четырех Су-30 СМ за счет кредитов, изменение в поведении премьера Армении Никола Пашиняна, вновь вернувшегося к своей прежней риторике по вовлечению Карабаха в переговорный процесс в качестве третьей стороны, но без участия азербайджанской общины, что якобы не могло произойти без участия Москвы, а в подтверждение приводят запланированное участие в очередной встрече между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении 15−16 февраля в Мюнхене и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Но эта версия кажется не только неубедительной, но и недостаточно аргументированной.

Этого мнения придерживается бакинский эксперт, руководитель Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде: «Несмотря на появление в последнее время заметного числа информационных поводов, дающих почву для трактовки их в качестве условий, способствующих якобы ухудшению российско-азербайджанских отношений в ближайшем будущем, реальная картина, как всегда, обстоит несколько иначе. Сегодня, когда политический базис и договорно-правовые основы для строительства более адаптированных к меняющейся среде двусторонних отношений можно считать окончательно сформировавшимися, стороны активно приступили к реализации практических проектов в экономической плоскости. Еще в декабре 2018-го на заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии стороны определили основные направления работы на предстоящий период».

Известно, что в настоящее время ведется планомерная работа над снятием барьеров в развитии экономического сотрудничества, в котором важная роль отводится межрегиональному взаимодействию, поскольку именно в регионах будут размещаться новые производства и создаваться новые проекты, сказал Велизаде. В качестве доказательства этому он привел визит министра экономического развития России Максима Орешкина в Баку, во время которого он побывал на строительстве автомобильного моста на реке Самур и принял участие в церемонии закладки фундамента российского-азербайджанского автомобильного завода.

«Если учесть региональный контекст активизации российско-азербайджанского двустороннего сотрудничества, то уже сегодня можно констатировать, что в выигрыше останутся также соседние Иран и Турция, которые все чаще смотрят на российско-азербайджанское взаимодействие сквозь призму своего активного участия в экономических проектах на постсоветском пространстве», констатировал политолог. Однако реализация всех этих планов может оказаться под серьезной угрозой в случае нарушения перемирия на карабахском направлении.

Как считает бакинский политолог Тофик Аббасов, именно благодаря Москве, с которой у официального Баку сложились особо доверительные отношения и вышли на совершенно иной уровень, на карабахском фронте пока еще не стреляют пушки. Баку стоически выдерживает паузу и не инициирует контртеррористическую операцию на своих землях, понимая, что Москва все же применит деликатный арсенал дипломатии и убедит Ереван развернуться в сторону прагматизма. Это в интересах армян, которые все больше углубляются в популистский авантюризм. Аббасов констатирует:

«Прорыв на карабахском направлении важен и Москве, которая настроена придать динамизм политическому и экономическому состоянию многосторонних форматов с участием Анкары, Тегерана и государств Южного Кавказа. Вот почему мимолетное участие помощника американского президента Джона Болтона сразу отозвалось эхом фрагментации положения в и без того расколотом кавказском пространстве. Болтон внес в повестку тему войны, что абсолютно не сходится с ожиданиями трех важных игроков — России, Турции и Ирана. Москва не уступит инициативу Америке и доведет начатое дело урегулирования карабахского конфликта до логического конца. Но для этого Кремлю придется заглушить немногочисленную группу российских провокаторов и ястребов, которые подпевают внешним акторам, ратующим за хаотизацию положения в Кавказском регионе».

Бакинский эксперт добавил, что карабахский конфликт это не тот случай, где США светят дивиденды. По его словам, тут неоспоримый приоритет за Москвой, которая ведет процесс в тройственном формате. Баку и Еревану по нескольким причинам удобнее иметь в качестве главного модератора Россию, нежели Вашингтон или Париж. А вброшенный западной прессой термин «план Болтона», появившийся после обсуждения советником Трампа карабахской темы с главами Азербайджана и Армении, был всего лишь зондажем ситуации и витиеватой попыткой узнать нечто новое из видений сторон. Формула «территории в обмен на мир», которую будто бы предложил Болтон, не содержит в себе принципиально новых элементов.

«Скорее американская сторона пошла на уловку, чтобы прощупать реакцию России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и главного конкурента в одном лице по всем базовым вопросам глобальной повестки. Вашингтону сегодня как воздух нужна дипломатическая победа, чтобы оказать психологическое воздействие на Европу, Китай, остальные полюсы. К тому же США неровно дышат на постсоветское пространство. Им важен любой прорыв, чтобы произвести эффект на сообщество после выхода из договора по средним и малым ракетам, Белый дом идет в легкое наступление по всем фронтам», — заключил эксперт.

А между тем на полях Мюнхенской конференции по безопасности должна состояться встреча глав МИД Азербайджана и Армении с участием Лаврова. Посмотрим, что принесет день грядущий…