Индонезия и Новая Зеландия провели форум для развития сотрудничества

Джакарта, , 09:20 — REGNUM Совет дружбы Индонезии и Новой Зеландии организовал в Джакарте форум под названием «Поддержание духа сотрудничества», чтобы обсудить ряд актуальных тем, касающихся сотрудничества двух стран, таких как устойчивое сельское хозяйство, культурное искусство, а также технологии и инновации, сообщает Antaranews.

«В Новой Зеландии проживает всего около четырех миллионов человек, но она может производить продукты питания для 40 миллионов. Их опыт будет очень полезен для Индонезии с еще большей численностью населения», — заявил председатель совета дружбы Индонезии и Новой Зеландии Индради Соемарджан.

Глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки при МИД Индонезии Десра Перчая также высоко оценил партнерские отношения между деловыми людьми и гражданским обществом, которые поддерживают различные достижения в двустороннем сотрудничестве, осуществляемые правительством Индонезии и Новой Зеландии на протяжении более 60 лет.

По его словам, двусторонняя торговля увеличилась с 1,2 млрд долларов США или 17,6 трлн рупий в 2017 году до 1,3 млрд долларов США или около 19,25 трлн рупий в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Новой Зеландии в Индонезии Тревор Матесон встретился с вице-президентом Индонезии Юсуфом Каллой, чтобы обсудить усилия по расширению сотрудничества между странами.

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