Демократы ответят Трампу в случае объявления им ЧС — спикер Пелоси

Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Демократы Конгресса продолжают борьбу в случае, если президент США Дональд Трамп решит объявить чрезвычайное положение в стране, заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Ее заявление, сделанное на встрече со СМИ, выложено на ее странице в твиттере. Отвечая на вопрос журналиста о том, предпримут ли демократы Конгресса какие-либо законные действия, чтобы остановить Трампа, Пелоси ответила:

«Это вариант, мы рассмотрим, как у нас есть варианты. Но важно отметить, что когда президент объявляет эту чрезвычайную ситуацию, прежде всего — это не чрезвычайная ситуация. То, что происходит на границе, это гуманитарный вызов для нас. Президент пытался продать товар. Но, отложив это в сторону (просто с позиции президента, делающего последний круг вокруг Конгресса), он заявляет — давайте уважать то, что будет делать комитет — а затем уходит от него… Мы рассмотрим варианты и приготовимся ответить на это соответствующе».

Напомним, ранее стало известно, что президент США не только примет предложение Конгресса по финансированию работу правительства, но и примет меры для получения денег на строительство пограничной стены — включая объявление чрезвычайного положения.