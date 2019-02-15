Правозащитник подал в суд на министра туризма Уганды

Кампала, , 09:11 — REGNUM Правозащитник Гидеон Тугуме подал иск в суд на министра туризма Годфрея Киванда и всех организаторов конкурса красоты Miss Curvy Uganda, заявляя, что конкурс противоречит культуре Уганды, сообщает Daily Monitor Uganda.

Тугуме заявляет, что конкурс дискриминирует, унижает и позорит культурное наследие Уганды. Он рассказал, что несмотря на протесты и запрет конкурса, организаторы продолжают регистрацию участниц и рекламную кампанию.

Тугуме требует, что суд отстранил организаторов конкурса и остановил распространение конкурса по всей стране.

Киванда заявляет, что конкурс Miss Curvy Uganda пропагандирует красоту и разнообразие, а не рекламирует женщин Уганды как туристическую достопримечательность.

Суд готовит слушания по делу.

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