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Минобороны РФ прокомментировало заявление об инсценировке «химатаки» в Думе

Политика

Ранее продюсер британской вещательной корпорации ВВС Риам Далати в своём микроблоге в Twitter сообщал, что «применение химического оружия», которое якобы имело место в сирийском городе Дума в апреле 2018 года, было инсценировкой

Москва, 15 февраля 2019, 09:06 — REGNUM  Заявление продюсера телеканала BBC Риама Далати об инсценировке «химатаки» в сирийской Думе не удивляет представителей Минобороны России. Об этом сообщил сотрудникам СМИ официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, любой здравомыслящий человек, изучивший сделанные мошенниками в Белых касках 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне кадры, неизбежно придет к подобным выводам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее продюсер британской вещательной корпорации ВВС Риам Далати в своём микроблоге в Twitter сообщал, что «применение химического оружия», которое якобы имело место в сирийском городе Дума в апреле 2018 года, было инсценировкой.

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