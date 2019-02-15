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В Карагандинской области Казахстана переименовали ряд советских улиц

Политика

В городе Джезказгане переименовано 14 улиц и 4 переулка

Караганда, Казахстан, 15 февраля 2019, 08:50 — REGNUM  В Караганде переименовали 16 улиц, в том числе Коминтерна, Пионерскую, Рабкоровскую, Совхозную, Социалистическую и другие улицы, сообщает 15 февраля агентство «КазТАГ».

Переименования в городах Караганде, Джезказгане (Жезказгане) и Темиртау были одобрены на внеочередной сессии Карагандинского областного маслихата (представительный орган власти).

В Темиртау переименованы пять улиц: Советская — в улицу Ынтымак, Пионерская — в улицу Евгения Брусиловского, Степана Разина — в Сарыарка, Нижняя — в Жумабека Ташенова и Карагандинское шоссе — в улицу Караганды. В городе Джезказгане переименовано 14 улиц и 4 переулка.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января малихат Западно-Казахстанской области и областной акимат (администрация) приняли совместное решение о переименовании 57 улиц в Уральске.

Читайте ранее в этом сюжете: В казахстанском Уральске переименовали 57 улиц

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Политическая жизнь Казахстана
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