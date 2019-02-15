Патрушев не исключил повторение «майдана» в Молдавии

Москва, , 08:48 — REGNUM В Молдавии может быть организован следующий «майдан», так как «внешние силы» подталкивают общество к расколу. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, победа социалистов на выборах в парламент может стать толчком для проведения цветной революции в бывшей республике СССР.

«В случае же победы социалистов (в Молдавии) не исключено, что Запад организует правых на создание молдавского «майдана», — сказал Патрушев.

Секретарь Совета безопасности России отметил, что заинтересованности в «евроатлантической ориентации правительства и парламента Молдавии» не скрывают ни Евросоюз, ни США.

По его словам, лидером избирательной компании в Молдавии, согласно предвыборным опросам, является партия социалистов президента Игоря Додона, но «это Запад не устраивает».

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля 2019 года в Молдавии состоятся выборы в парламент.

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