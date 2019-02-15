Глава МИД Франции осудил «подлую» атаку в Индии

Париж, , 08:49 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил соболезнования в связи с атакой исламистов в индийском Кашмире, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Я самым решительным образом осуждаю «подлую» атаку в Индии. Я выражаю соболезнования семьям погибших солдат и выражаю глубокую солидарность с правительством и народом Индии», — заявил министр.

В МИД Франции также заявили, что Париж всегда был и будет рядом с Индией в борьбе с терроризмом во всех его формах.

«Я призываю каждое государство бороться с террористическими сетями и каналами их финансирования, а также предотвращать трансграничное перемещение террористических групп», — отметил Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Кашмире исламисты взорвали автобус с полицейскими. По последним данным 44 сотрудника погибли.

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