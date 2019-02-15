Избирком Екатеринбурга объявил о замене депутата гордумы

Екатеринбург, , 08:52 — REGNUM Избирательная комиссия Екатеринбурга вручила мандат новому депутату городской думы от «Справедливой России» Владимиру Козлову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбиркоме.

Новый депутат пришёл на замену переехавшему в Омск Антону Швалёву. Решение о передаче мандата было сначала единогласно принято в свердловском отделении СР, после чего в горизбиркоме проверили все необходимые документы и удостоверились в законности процедуры.

Владимир Козлов ранее был помощником Швалёва, также он работает стоматологом.

Напомним, в конце января 2019 года Екатеринбургская городская дума досрочно прекратила полномочия Антона Швалёва по его собственной инициативе — депутат написал личное заявление. Экс-депутат переехал в Омск ради нового места работы, которое пока неизвестно.

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