Казахстан и ОАЭ усилят сотрудничество по борьбе с коррупцией

Абу-Даби, , 08:03 — REGNUM Антикоррупционное ведомство Казахстана и компетентные органы ОАЭ договорились об усилении совместной борьбы с коррупцией, сообщили 15 февраля в пресс-службе агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции республики.

В ведомстве отметили, что делегация агентства приняла участие в седьмом всемирном правительственном саммите в Дубае. В рамках программы мероприятий между академией государственного управления при президенте Казахстана и школой госуправления им. Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума Д-р Али Себаа Аль Марри достигнута договоренность по программе обучения госслужащих из Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкалимова посетила ОАЭ. В рамках визита Абдыкалимова обсудила с президентом совета деловых женщин ОАЭ Фарила аль-Авади укрепление института женского предпринимательства.

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