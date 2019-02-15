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Казахстан и ОАЭ усилят сотрудничество по борьбе с коррупцией

Политика

Делегация антикоррупционного ведомства Казахстана приняла участие в седьмом всемирном правительственном саммите в Дубае

Абу-Даби, 15 февраля 2019, 08:03 — REGNUM  Антикоррупционное ведомство Казахстана и компетентные органы ОАЭ договорились об усилении совместной борьбы с коррупцией, сообщили 15 февраля в пресс-службе агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции республики.

В ведомстве отметили, что делегация агентства приняла участие в седьмом всемирном правительственном саммите в Дубае. В рамках программы мероприятий между академией государственного управления при президенте Казахстана и школой госуправления им. Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума Д-р Али Себаа Аль Марри достигнута договоренность по программе обучения госслужащих из Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкалимова посетила ОАЭ. В рамках визита Абдыкалимова обсудила с президентом совета деловых женщин ОАЭ Фарила аль-Авади укрепление института женского предпринимательства.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан и ОАЭ совместно планируют укреплять женское предпринимательство

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Политическая жизнь Казахстана
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