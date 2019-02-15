Мадуро раскрыл детали секретных переговоров в Нью-Йорке

Каракас, , 08:00 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов провести переговоры со специальным посланником США в республике Эллиоттом Абрамсом. Об этом глава государства рассказал в интервью Associated Press.

Позиция Мадуро по данному вопросу была оговорена в ходе секретных переговоров главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы с Абрамсом в Нью-Йорке. Глава Боливарианской Республики подчеркнул в интервью, что готов встретиться со спецпредставителем США по приезде последнего в Каракас.

Также Мадуро добавил, что надеется встретиться с президентом США Дональдом Трампом для вывода Венесуэлы из кризиса, связанного с признанием оппозиционного политика Хуана Гуайдо в качестве законного лидера республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проамериканская оппозиция Венесуэлы планировала свергнуть законно избранного президента страны Николаса Мадуро с помощью Вашингтона за 24 часа.

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