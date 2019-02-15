В Раде предсказали будущее Украины в случае победы Порошенко на выборах

Киев, , 07:47 — REGNUM В случае победы действующего президента Украины Петра Порошенко на предстоящих мартовских выборах главы государства, ничего хорошего Украину не ждёт. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» высказал кандидат на высший руководящий пост Украины, внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев.

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Мураев отметил, что и нынешнее положение страны уже далеко незавидное: продолжающая война в Донбассе, 9 млн работоспособного населения, которые уехали из страны, «экономика в глубоком пике», а также испорченные с соседями Украины отношения.

«Ещё пять лет такого правления — и страну растащат, как лоскутное одеяло. Он (Порошенко — прим. ИА REGNUM ) делает все, чтобы разбудить большой пожар, разделяет нас по истории, языку, а теперь еще и вере», — заявил парламентарий.

Депутат добавил, что украинцы на предстоящих выборах должны оценить работу Порошенко на посту президента Украины.

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Жириновский прогнозирует победу Порошенко на выборах президента Украины

Как сообщало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года, в стране разразился политический и социально-экономический кризис. После отстранения от власти тогдашнего главы государства Виктора Януковича, которого Киев обвинил в госизмене, в мае 2014 года на пост президента был избран Петр Порошенко. Его предвыборная программа называлась «Жить по-новому».

Добавим, что очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта. ЦИК для участия в президентской гонке зарегистрировал свыше 40 кандидатов — это беспрецедентное количество для страны. По мнению бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, у Порошенко нет «ни единого шанса» победить на выборах.