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Экс-глава МВД отреагировал на законопроект о криминальных лидерах

Политика

Ранее президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об ужесточении уголовного наказания за создание, руководство и участие в преступной организации или сообществе

Москва, 15 февраля 2019, 07:32 — REGNUM  В Российской Федерации нужно воссоздать структуру по борьбе с оргпреступностью. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил экс-глава МВД, бывший вице-премьер России Анатолий Куликов, комментируя возможное появление в УК РФ новой статьи о занятии высшего положения в преступной иерархии.

По его словам, если решение о возвращении и воссоздании структур по борьбе с оргпреступностью в стране будет принято, то это будет хороший «плюс к этому закону».

«В этом вижу смысл реальный», — сказал Куликов.

Экс-глава МВД также добавил, что президента РФ, который предлагает отдельно наказывать за участие в сходках преступных организаций на срок от 12 до 20 лет, полностью поддерживает.

По его словам, в стране надо восстанавливать кадры, если «мы хотим иметь результат» по борьбе с преступностью.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об ужесточении уголовного наказания за создание, руководство и участие в преступной организации или сообществе.

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Организованная преступность
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