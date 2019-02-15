Шахназаров: для коммунистического Китая мы — отступники

Москва, , 07:28 — REGNUM России трудно выстраивать стратегические союзнические отношения с другими странами, включая Китай, поскольку она в свое время предала всех своих союзников, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Мы забываем, что Китай — коммунистическая страна. Для китайцев мы — отступники, мы отступили от идеи… Мало того, что в начале 90-х мы продали всех наших союзников, вспомните, что с Хонеккером было… Афганистан сдали и так далее», — заявил Шахназаров.

По его словам, России придется еще долго возвращать к себе доверие, при этом необходимо смотреть на вещи трезво, понимая, что международная обстановка вокруг страны очень напряженная. Россия не должна замыкаться в себе, но в то же время нужно понимать, что без восстановления самостоятельности страны на внешние вызовы ответить не получится.

Отметим, что в китайской культуре огромное значение имеет «потеря лица». То есть, если государство или человек отступают от принятых ранее принципов и идеалов, они «теряют лицо», что в каком-то смысле тождественно смерти.