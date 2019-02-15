Япония может открыть безвизовый режим для России

Токио, , 07:19 — REGNUM Граждане России, возможно, скоро смогут посещать Японию без оформления визы. Такой вариант в настоящее время прорабатывает японское правительство. Об этом сообщает газета Sankei со ссылкой на источники.

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Уточняется, что речь идёт о фактической отмене краткосрочных въездных виз для граждан России — когда период пребывания в стране не превышает 90 дней. В этом случае гражданину РФ достаточно будет заранее зарегистрировать данные своего загранпаспорта в японском консульском учреждении. Кроме того, предполагается разрешить и многократный безвизовый въезд в течение определенного установленного срока.

Пока этот вопрос находится в стадии проработки, и когда начнёт действовать безвизовый режим, пока неизвестно. Издание отмечает, что такая возможность может стать предметом обсуждения на встрече глав министерств иностранных дел Японии и России в рамках Международной конференции по вопросам безопасности, которая состоится в Мюнхене.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году число российских туристов, побывавших в Японии, выросло на 40,8%. Во многом такой рост произошёл в связи с облегчением визового режима. Новые правила получения въездных виз для граждан РФ вступили в силу в январе 2017 года.

В 2018 году турпоток из России в Японию увеличился на 22,7%. Всего в прошлом году эту страну посетили свыше 94 тыс. граждан РФ.

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