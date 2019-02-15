Atlantic Council: Противостояние между Римом и Парижем достигло своего пика

Александр Белов, , 07:27 — REGNUM

На прошлой неделе, 7 февраля, Франция объявила о решении отозвать своего посла в Риме для консультаций, осудив «серьёзную ситуацию», которая оказалась беспрецедентной со времён окончания Второй мировой войны. Правительство Франции сделало беспрецедентный шаг на следующий день после того, как вице-премьер Италии и лидер «Движения пяти звёзд» Луиджи ди Майо вылетел во Францию и встретился с представителями движения «жёлтых жилетов». В своём письме французской газете Le Monde вице-премьер Италии заявил: «Я хотел встретиться с представителями «жёлтых жилетов» и гражданской группой, выступающей за референдум, потому что я не верю в то, что будущее европейской политики зависит от партий, правых или левых». Встреча вице-премьера Италии с протестным французским движением и последовавшая за ней реакция правительства Франции свидетельствуют о том, что эскалация в отношениях между французским президентом Эммануэлем Макроном и лидерами правящей коалиции Италии достигла своего пика, пишет Бенджамин Хаддад в статье для издания Atlantic Council.

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Другой вице-премьер Италии и лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини, назвал Макрона «ужасным президентом» и присоединился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, назвав президента Франции своим главным оппонентом в Европе. Макрон с радостью принял этот титул. Итальянские лидеры также указали на колониальное прошлое Франции, пытаясь объяснить причины миграционного кризиса в Средиземном море. Ранее Ди Майо заявил: «ЕС должен наложить санкции на Францию и другие такие же страны, которые разоряют Африку и заставляют этих людей бежать. Африканцы должны быть в Африке, а не на дне Средиземного моря».

В нынешнем столкновении между Францией и Италией можно выделить три важных фактора. Во-первых, это внутренняя политика Италии. Франция столкнулась с побочными последствиями внутренней борьбы итальянской коалиции. На фоне сложной экономической ситуации в стране и неспособности выполнить свои предвыборные обещания итальянские лидеры нашли удобного внешнего врага. Всё сводится к тому, кто лучше будет противостоять Макрону.

Напыщенная риторика «Лиги Севера», особенно в отношении миграции, позволила ей за шесть месяцев, прошедших с момента парламентских выборов в Италии, повысить свой рейтинг до 34%, тогда как рейтинг «Движения пяти звёзд» достиг только 17%. Неопытный Ди Майо изо всех сил пытается наверстать упущенное. Шоу, которое Ди Майо устроил с «жёлтыми жилетами», является отчаянной попыткой повысить свой рейтинг.

Во-вторых, стоит обратить внимание на предстоящие выборы в Европейский парламент, на фоне которых продолжает обостряться борьба между либеральными и популистскими силами. Противопоставление Макрона Орбану можно рассматривать в качестве дальнейшего раскола в Европе. Однако положительным моментом является то, что в ЕС возвращаются долгожданные дебаты, основанные на конкурирующих ценностях и взглядах, которые могут выдвинуть на первый план такие важные вопросы, как миграция и реформирование еврозоны.

Учитывая то, что движение «жёлтых жилетов» сформировало список кандидатов для участия в выборах в Европейский парламент, Ди Майо, похоже, увидел в «желтых жилетах» новых политических партнёров. Однако деятельность Ди Майо выходит за традиционные рамки формирования коалиции из-за насильственного и мятежного характера, которое в последнее время приобрело движение «жёлтых жилетов». Само движение «жёлтых жилетов» появилось спонтанно в ответ на желание французского правительства повысить налог на топливо, но постепенно расширило список своих требований, начиная с увеличения размера минимальной заработной платы и заканчивая снижением пенсионного возраста и запретом на аутсорсинг. Однако в конце 2018 года движение приобрело более радикальный характер. Ди Майо встретился с лидером радикального крыла движения Кристофом Шалансоном, который ранее призвал французскую армию захватить власть и возглавить переходное правительство.

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В-третьих, между двумя странами существуют более глубокие разногласия, которые имели место до того, как нынешние лидеры Франции и Италии пришли к власти. Италия справедливо указывает на отсутствие солидарности со стороны крупных европейских столиц, которые бросили Италию один на один с миграционным кризисом. Дублинская система предоставления убежища мигрантам возлагает ответственность на ту страну, которая первой приняла мигрантов. Странам Средиземноморья, таким как Греция и Италия, пришлось принять на себя основной миграционный удар. Разочарование Италии во Франции особенно сильно обострилось после того, как Париж подтолкнул НАТО к необдуманной войне в Ливии в 2011 году, что привело к появлению очага нестабильности у берегов Италии.

Следует признать то, что популистские лидеры часто указывают на реальные проблемы ЕС. Проевропейским лидерам, таким как Макрон, придётся найти тонкий баланс между противодействием популизму и эффективным решением насущных проблем ЕС.