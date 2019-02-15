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Пушков: Германия не хочет покупать дорогой американский газ

Политика

И не хочет уступать американцам по «Северному потоку — 2»

Москва, 15 февраля 2019, 05:40 — REGNUM  Германия не намерена отказываться от газопровода «Северный поток — 2», несмотря на давление Соединенных Штатов, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Это давление настолько эгоистичное — мол, покупайте наш дорогой газ, а не российский, что даже очень лояльные к США немцы решили сопротивляться. США могут здесь проиграть», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля глава немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о неизбежности строительства газопровода «Северный поток — 2».

По ее словам, Россия показала себя как надежный поставщик газа в Европу. Она добавила, что не считает угрозой для Германии зависимость от поставок российского газа, так как в стране строятся и терминалы для приема сжиженного природного газа, в том числе и из США.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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