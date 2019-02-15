За неделю к границам РФ приближались 19 иностранных летательных аппаратов

Москва, , 05:34 — REGNUM Российские экипажи дежурных сил ПВО четыре раза за неделю поднимались на перехват иностранных самолетов, сообщили в Минобороны РФ.

К границам России в течение недели подлетали 19 иностранных летательных аппаратов. Воздушное пространство РФ нарушено не было.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделей раньше у российских границ было замечено 24 летательных аппарата. Российские летчики также четыре раза поднимали самолеты на перехват «крылатых шпионов».

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