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За неделю к границам РФ приближались 19 иностранных летательных аппаратов

Политика

Воздушное пространство РФ нарушено не было

За неделю к границам РФ приближались 19 иностранных летательных аппаратов
Иллюстрация: U.S. Air Force
Самолёты НАТО

Москва, 15 февраля 2019, 05:34 — REGNUM  Российские экипажи дежурных сил ПВО четыре раза за неделю поднимались на перехват иностранных самолетов, сообщили в Минобороны РФ.

К границам России в течение недели подлетали 19 иностранных летательных аппаратов. Воздушное пространство РФ нарушено не было.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделей раньше у российских границ было замечено 24 летательных аппарата. Российские летчики также четыре раза поднимали самолеты на перехват «крылатых шпионов».

Читайте ранее в этом сюжете: У российских границ за неделю шпионили 24 летательных аппарата

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Военно-воздушные силы
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