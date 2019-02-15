Пятница, 15 Февраля 2019 года
05:34:29 МСК

Минобороны РФ приступает к крупнейшей реформе – «Ъ»

Политика

Ведомство создаст публично-правовую компанию (ППК) в сфере строительства

Минобороны РФ приступает к крупнейшей реформе – «Ъ»
Иллюстрация: Mil.ru
Жилые дома для военных

Москва, 15 февраля 2019, 04:57 — REGNUM  Реформу военно-строительной отрасли собирается осуществить Минобороны РФ, сообщили источники в военном ведомстве и правительстве, 15 февраля пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что ведомство создаст публично-правовую компанию (ППК) в сфере строительства — взамен восьми ФГУПов и трех АО. Это даст возможность совсем убрать «коммерческую составляющую в деятельности единственного исполнителя».

«Организована работа по выделению категории строительства объектов обороны и безопасности государства в отдельный правовой блок», — сообщил источник, близкий к Кремлю.

Соответствующую инициативу глава государства Владимир Путин одобрил в конце минувшего года. В настоящий момент специалисты работают над созданием и развитием ППК, готовится ее регистрация.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-глава оборонного ФГУП в Петербурге приговорён за подкуп и «откаты»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Министерство обороны России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить