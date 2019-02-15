Trump Organization отложила планы по строительству отелей в США

Вашингтон, , 05:00 — REGNUM Компания Trump Organization, принадлежащая президенту США Дональду Трампу, временно приостановила планы по строительству гостиниц в Соединенных Штатов из-за опасения разбирательств, сообщает газета The New York Times.

Газета сообщает, что компания Трампа планировала построить две сети отелей Scion и American Idea в десятках городов США. Издание считает, что работы по строительству гостиниц были отложены на неопределенный срок, предположительно, до окончания президентского срока Дональда Трампа.

В своей публикации газета ссылается на высказывание сына президента Эрика Трампа. Он заявил, что представители Демократической партии Соединенных Штатов могут начать разбирательства по поводу строительства гостиниц и тем самым начать тратить время компании.

Также источники газеты сообщили: отказаться от планов строительства гостиниц Трампу предложили его советники. Они считают, что демократы могут обвинить Трампа в злоупотреблении служебным положением для ведения бизнеса.

Компания, как подчеркивает NYT, не смогла также найти и партнеров для реализации проектов. Предполагается, что ряд компаний отказались участвовать в строительстве из-за повышенного внимания правоохранителей к Trump Organization.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года генпрокуратура штата Мэриленд намеревалась получить через суд документы о коммерческой деятельности Trump Organization.

Президента США Дональда Трампа и его компанию подозревают в нарушении конституции Соединенных Штатов и в ведении бизнеса с правительственными организациями других стран.

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