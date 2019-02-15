Минобороны рассекретило документы к 30-летию окончания Афганской войны

Москва, , 04:37 — REGNUM Уникальные документы рассекречены Минобороны РФ к 30-летию вывода советских войск из Афганистана, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Среди документов, представленных в разделе, электронные версии исторических формуляров 149-го гвардейского и 181-го мотострелковых полков, а также 122-го стрелкового полка, боевой путь которых начался еще в годы Великой Отечественной войны», — сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что документы доступны на сайте Минобороны. Из них можно узнать о задачах, которые советские солдаты и офицеры выполняли в ходе боевых действий в Афганистане. Здесь же есть сведения о награждении отличившихся советских воинов.

Напомним, 15 февраля 1989 года завершился вывод Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВА), завершилась десятилетняя Афганская война.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ открывается выставка в честь 30-летия окончания Афганской войны.

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