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Минобороны рассекретило документы к 30-летию окончания Афганской войны

Политика

Документы доступны на сайте Минобороны

Минобороны рассекретило документы к 30-летию окончания Афганской войны
RIA Novosti archive
Советские солдаты возвращаются из Афганистана. 1986

Москва, 15 февраля 2019, 04:37 — REGNUM  Уникальные документы рассекречены Минобороны РФ к 30-летию вывода советских войск из Афганистана, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Среди документов, представленных в разделе, электронные версии исторических формуляров 149-го гвардейского и 181-го мотострелковых полков, а также 122-го стрелкового полка, боевой путь которых начался еще в годы Великой Отечественной войны», — сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что документы доступны на сайте Минобороны. Из них можно узнать о задачах, которые советские солдаты и офицеры выполняли в ходе боевых действий в Афганистане. Здесь же есть сведения о награждении отличившихся советских воинов.

Напомним, 15 февраля 1989 года завершился вывод Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВА), завершилась десятилетняя Афганская война.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ открывается выставка в честь 30-летия окончания Афганской войны.

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Годовщина вывода советских войск из Афганистана
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