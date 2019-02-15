Что ждёт Сирию в ближайшее время и чего добилась Белоруссия: Радио REGNUM

Москва, 15 февраля 2019, 08:00 — REGNUM
- Путин хочет ужесточить уголовную ответственность для лидеров ОПГ;
- Президент России считает, что конституционный процесс в Сирии нужен как можно быстрее;
- Белорусы добились упоминания Сталинграда на площади Победы;
- Министр обороны Великобритании сорвал выгодную сделку с Китаем;
- Под стражу заключён сын экс-замгубернатора Ростовской области.
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