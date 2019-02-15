Директор зоопарка сдаёт мандат: нижегородская дума продолжает редеть

Нижний Новгород, , 04:06 — REGNUM Девятый депутат за последние десять месяцев планирует покинуть думу Нижнего Новгорода досрочно. Директор зоопарка «Лимпопо», избранный по списку КПРФ Владимир Герасичкин собирается сложить свои полномочия, среди причин называют состояние здоровья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

58-летний Герасичкин является депутатом по муниципальному избирательному округу от Нижегородского отделения КПРФ, руководит ООО «Зоопарк «Лимпопо». Он окончил Уссурийское военное высшее автомобильное командное училище и московский Институт бизнеса и политики по специальности «Юриспруденция», имеет медаль «За отличие в военной службе 2-й степени». Известно, что уходящему по состоянию здоровья депутату-коммунисту в отделении партии уже нашли замену.

«Место Владимира Герасичкина, который планирует покинуть думу Нижнего Новгорода, может занять Елена Кузина. Герасичкин возглавлял на выборах седьмую региональную группу КПРФ, Кузина была второй в списке, коммерческий директор «ГеоСинтезТрейд» Александр Бабаев — третьим. Елена Кузина стала известной, когда работала у частного перевозчика Дмитрия Каргина, — пишет нижегородский политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях. — Сейчас же Кузина является руководителем проектов в рекламном агентстве «Олимп БАС», аффилированным с перевозчиками Мещеряковым и Цыганковым из «Русской тройки».

Напомним, ранее свое место досрочно покинул Николай Ингликов, который почти год находится в СИЗО как фигурант уголовного дела по получению взятки в 160 тыс. рублей.

Ингликова отправили «в отставку» после того, как прокуратура обнаружила нарушения в его декларации. Примерно в это же время сдал мандат и Валерий Гельжинис, получивший «известность» историей с липовым дипломом, который суд признал недействительным по иску прокуратуры. Сдали мандаты и легенда нижегородского парламентаризма, известный историей с квартирами жены в Майами, экс-глава администрации Иван Карнилин, который был депутатом шести созывов. Одновременно с Карнилиным ушёл из думы и Сергей Каргин, который «славился» своей непосещаемостью заседаний, получивший прозвище депутата-спойлера, ведь, по мнению экспертов, он попал в думу лишь из-за того, что является однофамильцем известного нижегородского бизнесмена.

Перед новогодними каникулами сдали мандаты до срока экс-глава администрации, вице-спикер Елизавета Солонченко, бывший глава думского комитета по транспорту Алексей Гойхман и назначенный замгубернатора Дмитрий Краснов.

В апреле 2018 года после обнаружения прокуратурой забытого займа на 9 млн рублей, который не фигурировал в декларации о доходах, без мандата также остался Олег Сорокин.

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Всего в думе Нижнего Новгорода должно быть 47 депутатов, 35 из которых избираются по одномандатным избирательным округам.