Путин совершит визит в Китай в конце апреля

Пекин, , 04:03 — REGNUM Российский лидер Владимир Путин совершит поездку в столицу Китая Пекин 26−27 апреля, где примет участие в форуме «Один пояс — один путь», сообщил российский посол в КНР Андрей Денисов.

По его словам, Путин уже приглашен на форум в качестве главного гостя мероприятия. Даты форума уже известны — 26−27 апреля. Предполагается, что Путин приедет в Китай именно в это время.

Денисов также подчеркнул, что итоги дипломатических контактов между Москвой и Пекином за прошедший 2018 год являются «впечатляющими». По его словам, в 2018 году состоялись четыре встречи глав государств, шесть встреч глав МИД и четыре встречи министров обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года посол России Андрей Денисов уже упоминал, что на форум «Один пояс — один путь» пригласили российского президента в качестве главного гостя. По его словам, на мероприятии ожидается присутствие около 40 глав правительств и государств, однако визит Владимира Путина должен стать особенным.

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