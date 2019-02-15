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Власти Вашингтона обязали рассекретить детали смерти Михаила Лесина

Политика

Это должно быть сделано до 20 февраля

Вашингтон, 15 февраля 2019, 03:47 — REGNUM  Власти Вашингтона по решению американского суда обязаны обнародовать материалы по делу о смерти бывшего российского министра печати Михаила Лесина, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Уточняется, что до 20 февраля рассекречены должны быть, в том числе, результаты токсикологических экспертиз, медицинские документы. Власти Вашингтона при этом не обязаны раскрывать все имена и персональные данные лиц, упомянутых в деле.

Напомним, бывший министр печати был найден мертвым в номере вашингтонского отеля The Dupont Circle 5 ноября 2015 г. По одной из версий, смерть наступила от сердечного приступа. Прокуратура утверждает, что Лесин в пьяном виде упал и получил несовместимые с жизнью травмы.

Однако в деле фигурирует заключение судебно-медицинских органов о том, что причиной смерти былитупые силовые травмы головы, а также тупые травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.

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