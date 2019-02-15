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Уильям Барр вступил в должность главы минюста США

Политика

Он принес присягу в Овальном кабинете

Вашингтон, 15 февраля 2019, 03:47 — REGNUM  Уильям Барр принес присягу в качестве нового главы министерства юстиции и генпрокурора США, сообщает пресс-служба Белого дома.

Сообщается, что церемония проходила в закрытом режиме в Овальном кабинете в Вашингтоне. На церемонии присутствовал президент США Дональд Трамп, родственники Бара, члены администрации американского президента, а также председатель Верховного суда Соединенных Штатов Джон Робертс.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля американский сенат утвердил кандидтата Уильяма Барра, выдвинутого Трампом, на должность генпрокурора и главы минюста США. Ранее Барр уже возглавлял это ведомство в 1991—1993 годах, во время президентского срока Джорджа Буша-старшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенат США одобрил назначение Уильяма Барра на пост генпрокурора

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