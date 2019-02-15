МИД Канады обсуждает Венесуэлу с Гуайдо

Оттава, , 03:15 — REGNUM Проблемы восстановления демократии обсуждала канадский министр иностранных дел Христя Фриланд с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, сообщили в МИД Канады.

Переговоры состоялись 14 февраля. Канадский МИД, называя Гуайдо «временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы», отметил, что он и Фриланд говорили о том, как будет «восстанавливаться демократия» в Боливарианской Республике.

Участники переговоров обсуждали «справедливые выборы», которые нужны для «восстановления демократии». Они говорили и о том, что проблемы Венесуэлы должны решаться при участии «международного сообщества». Обсуждалась и тема гуманитарной помощи, которой ждет оппозиция.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреас заявил в ООН, что гуманитарная помощь «большого Запада» — шоу. В свете того, что устроил Вашингтон в Боливарианской Республике при помощи оппозиции, это не «помощь», а спектакль.

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