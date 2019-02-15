Генсек ООН поддержал переименование Македонии

Нью-Йорк, США, , 03:22 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттериш поприветствовал вступление в силу соглашения о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Об этом говорится в заявлении его представителя Стефана Дюжаррика.

Гуттериш заявил, что соглашение о переименование Македонии позволило урегулировать спор страны с Грецией. Это соглашение, по его мнению, показало, что трудные вопросы можно разрешить при помощи политического диалога. Он также призвал страны, входящие в ООН, поддержать это событие.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля официально вступило в силу Преспанское соглашение, по которому страна Македония официально меняет свое название на Республику Северная Македония. Дипломаты от Северной Македонии и Греции уже заявили, что в отношениях между странами началась новая эпоха.

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