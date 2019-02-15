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Верховный суд Венесуэлы назвал оппозиционную «дирекцию» PDVSA незаконной

Политика

«Новые директора» не смогут покинуть страну по решению суда

Каракас, 15 февраля 2019, 02:40 — REGNUM  Так называемое назначение венесуэльской оппозицией «своих» директоров госкомпании PDVSA является незаконным и не имеющим юридической силы, заявил вице-председатель Верховного суда Боливарианской Республики Хуан Хосе Мендоса, передает VTV.

Представитель судебной инстанции добавил, что «директорам» PDVSA, которых «назначила» Национальная ассамблея, запрещено покидать Венесуэлу, для них наложен запрет на передачу собственности.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хаун Гуайдо объявил «новый состав» руководства госкомпании PDVSA, а также ее дочернего предприятия Citgo Petroleum.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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