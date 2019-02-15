Грудинина убрали с поста председателя совета депутатов Видного

Видное, Московская область, , 02:28 — REGNUM Совет депутатов города Видное Московской области снял с должности председателя совета Павла Грудинина, сообщает телеканал 360.

Сообщается, что за снятие Грудинина с поста председателя проголосовали 11 из 19 депутатов совета, семь выступили против, а один воздержался. На должность председателя был избран Игорь Коршаков из партии «Единая Россия».

Отмечается, что за уход Грудинина голосовали представители всех партий, включая КПРФ. Предположительно, таким образом члены КПРФ высказали недовольство тем, что Павел Грудинин дискредитирует партию своими скандалами.

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Грудинин стал членом совета депутатов Видного 10 сентября 2017 года, а уже 29 сентября был избран председателем совета. Отмечается, что именно при нем была урезана часть социальных статей бюджета города.

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