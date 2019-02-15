Оппозиция хотела свергнуть Мадуро в течение суток — WSJ

Вашингтон, , 02:04 — REGNUM Проамериканская оппозиция Венесуэлы планировала быстро свергнуть законно избранного президента страны Николаса Мадуро с помощью Соединенных Штатов, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на некоего высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, некие «люди из Каракаса» передали в Вашингтон план переворота в Венесуэле и заверили американскую сторону, что военные стремительно перейдут на сторону американской марионетки Хуана Гуайдо, если его поддержат извне. Источник подчеркнул, что всю операцию планировалось завершить в течение 24 часов.

Ранее газета сообщала, что перед провозглашением себя «временным президентом» Хуан Гуайдо проводил телефонные переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом. Пенс пообещал поддержать оппозиционера в борьбе с законно избранной властью. Издание утверждает, что именно этот звонок и запустил процессы в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что план переворота в Боливарианской Республике, которого добивались Соединенные Штаты, провалился. Он подчеркнул, что вооруженные силы лояльны законному президенту Мадуро.

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