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Оппозиция хотела свергнуть Мадуро в течение суток — WSJ

Политика

Они рассчитывали на поддержку США

Вашингтон, 15 февраля 2019, 02:04 — REGNUM  Проамериканская оппозиция Венесуэлы планировала быстро свергнуть законно избранного президента страны Николаса Мадуро с помощью Соединенных Штатов, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на некоего высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, некие «люди из Каракаса» передали в Вашингтон план переворота в Венесуэле и заверили американскую сторону, что военные стремительно перейдут на сторону американской марионетки Хуана Гуайдо, если его поддержат извне. Источник подчеркнул, что всю операцию планировалось завершить в течение 24 часов.

Ранее газета сообщала, что перед провозглашением себя «временным президентом» Хуан Гуайдо проводил телефонные переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом. Пенс пообещал поддержать оппозиционера в борьбе с законно избранной властью. Издание утверждает, что именно этот звонок и запустил процессы в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что план переворота в Боливарианской Республике, которого добивались Соединенные Штаты, провалился. Он подчеркнул, что вооруженные силы лояльны законному президенту Мадуро.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Венесуэлы: США проиграли — «переворота не произошло»

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Политическая жизнь Венесуэлы
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