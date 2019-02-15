Пятница, 15 Февраля 2019 года
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Во избежание нового «шатдауна» американский сенат утвердил госбюджет

Политика

Законопроект касается финансирования федерального правительства Соединенных Штатов

Во избежание нового «шатдауна» американский сенат утвердил госбюджет
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар

Вашингтон, 15 февраля 2019, 01:26 — REGNUM  Бюджет на ближайшие шесть месяцев утвержден американским сенатом, сообщает сайт конгресса США.

Уточняется, что из бюджета, согласно законопроекту, будут выделены средства на строительство стены на южной границе Соединенных Штатов. Речь идет о сумме $1,37 млрд.

Прежде чем под документом поставит свою подпись президент США Дональд Трамп, законопроект пройдет процедуру утверждения нижней палаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в администрации американского президента заявили, что Трамп подпишет закон о федеральном бюджете в том варианте, на котором настаивает Демпартия. Но после этого в стране будет объявлен режим ЧС.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом: Трамп объявит режим ЧП для финансирования строительства стены

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