Удар по Китаю через Европу: «США хотят ускорить процесс балканизации ЕС»

Москва, , 00:14 — REGNUM Незаинтересованность Вашингтона в поддержании и развитии Евросоюза определит будущее этой организации. Об этом 15 февраля заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Европа — основной партнёр Китая в рамках логистического проекта «Один пояс — один путь». Вырубаем Европу, вырубаем параллельно и Россию, вырубаем и Китай. Для этого в Европе нужно ускорить процесс балканизации, раздробления и дальше управления вот этими мелкими княжествами. Единый Евросоюз Соединённым Штатам сегодня не нужен», — заявил Егорченков.

Впрочем, помимо внешнего фактора к развалу Евросоюза ведёт и внутренняя логика развития этого объединения, отметил эксперт.

«Пока в экономике Евросоюза всё было нормально, пока Евросоюз реколонизировал Восточную Европу, пока ключевые страны Европы — Германия, Франция, — не чувствовали бремени, груза периферии Европейского Союза, всё было относительно нормально. В том числе относительно нормально было и в политике, потому что население не давило на элиты, население не говорило, что уровень социальной справедливости падает, элиты при этом не были вынуждены снижать социальные расходы, приглашать в разных формах мигрантов, чтобы создать конкуренцию на рынке труда», — пояснил он.

«Как только экономика начала давить на политический класс, оживились те силы, которые сначала никто не слушал, вроде Ле Пен. Сегодняшние европейские элиты в значительной степени ещё работают по инерции — Меркель или тот же Макрон. Но им на смену идут условные «альтернативные правые» силы», — продолжил Егорченков.

В конечном счёте, незаинтересованность Вашингтона поддерживать Евросоюз в жизнеспособном виде обрекает эту структуру на развал, полагает политолог.

«Может, Евросоюз и устоял бы в нынешней форме, если бы не сыграл внешний фактор. США, которые до этого поддерживали проект евроинтеграции, при Трампе теперь начали поддерживать ровно противоположную тенденцию. Это всё переломило», — заключил он.