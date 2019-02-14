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Зять Трампа пообещал новый «мирный план» для Палестины

Политика

Сразу после выборов в Израиле

Зять Трампа пообещал новый «мирный план» для Палестины
North Charleston
Джаред Кушнер и Иванка Трамп

Варшава, 14 февраля 2019, 23:59 — REGNUM  Джаред Кушнер, советник и зять президента США Дональда Трампа, пообещал в скором времени представить план по мирному урегулированию в Палестине, 14 февраля передает агентство Associated Press.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, об этом Кушнер заявил участникам саммита по Ближнему Востоку в Варшаве.

Советник Трампа и группа медиаторов США по ближневосточному урегулированию будут готовы представить «мирный план» после выборов в Израиле, которые назначены на 9 апреля.

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Ближневосточное урегулирование
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