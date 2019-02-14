Посольство КНР в Польше возмущено провокациями американских визитеров

Варшава, , 23:59 — REGNUM Ряд чиновников из США во время посещения Польши попытались с помощью угроз и лести местным властям нанести ущерб двусторонним китайско-польским отношениям, в частности, деятельности китайских предприятий. По этому вопросу официальный представитель китайского посольства в Варшаве выступил с речью, в которой дал нелицеприятную оценку высказываниям американских представителей, сообщает 14 февраля Синьхуа.

Назвав подобное поведение гостей из США «нелепым и неподобающим», китайский дипломат высказался в пользу сохранения здоровых китайско-польских отношений, которые соответствовали бы интересам двух стран и народов. Он отметил, что за время реализации проекта «Пояса и пути» между странами сложилось прочное взаимопонимание и сотрудничество.

Сотрудник посольства КНР выразил надежду, что сотрудничество, несущее двум народам реальную пользу, имеет огромный потенциал и выразил надежду, что польская сторона будет придерживаться принципов независимости и самостоятельности, гарантировав прогресс во взаимодействии и прозрачности инвестиционной и коммерческой среды для китайских предприятий.