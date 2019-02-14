Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Посольство КНР в Польше возмущено провокациями американских визитеров

Политика

И призывает польские власти не утрачивать независимость и не пытаться нанести ущерб интересам КНР в этой стране

Варшава, 14 февраля 2019, 23:59 — REGNUM  Ряд чиновников из США во время посещения Польши попытались с помощью угроз и лести местным властям нанести ущерб двусторонним китайско-польским отношениям, в частности, деятельности китайских предприятий. По этому вопросу официальный представитель китайского посольства в Варшаве выступил с речью, в которой дал нелицеприятную оценку высказываниям американских представителей, сообщает 14 февраля Синьхуа.

Назвав подобное поведение гостей из США «нелепым и неподобающим», китайский дипломат высказался в пользу сохранения здоровых китайско-польских отношений, которые соответствовали бы интересам двух стран и народов. Он отметил, что за время реализации проекта «Пояса и пути» между странами сложилось прочное взаимопонимание и сотрудничество.

Сотрудник посольства КНР выразил надежду, что сотрудничество, несущее двум народам реальную пользу, имеет огромный потенциал и выразил надежду, что польская сторона будет придерживаться принципов независимости и самостоятельности, гарантировав прогресс во взаимодействии и прозрачности инвестиционной и коммерческой среды для китайских предприятий.

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Внешняя политика Китая
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