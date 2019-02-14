Четверг, 14 Февраля 2019 года
23:57:54 МСК

Белый дом: Трамп объявит режим ЧП для финансирования строительства стены

Политика

Президент США решил во что бы то ни стало построить стену на границе с Мексикой

Вашингтон, 14 февраля 2019, 23:57 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп собирается подписать закон о федеральном бюджете на условиях демократов, но после подписания объявит режим чрезвычайной ситуации для финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Об этом 14 февраля, сообщает пресс-служба Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как палате представителей Конгресса США перешла под контроль демократов, президент Трамп столкнулся со сложностями в финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Постройка этой стены — одно из предвыборных обещаний Трампа.

Из-за разногласий правительство США в начале января не функционировало, так как не был подписан бюджет на 2019 финансовый год. В итоге Трамп пошел на некоторые уступки демократам, но заявил, что все равно добьется финансирования строительства своей стены.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство стены на границе США и Мексики
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить