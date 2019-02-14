Белый дом: Трамп объявит режим ЧП для финансирования строительства стены

Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Президент США Дональд Трамп собирается подписать закон о федеральном бюджете на условиях демократов, но после подписания объявит режим чрезвычайной ситуации для финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Об этом 14 февраля, сообщает пресс-служба Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как палате представителей Конгресса США перешла под контроль демократов, президент Трамп столкнулся со сложностями в финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Постройка этой стены — одно из предвыборных обещаний Трампа.

Из-за разногласий правительство США в начале января не функционировало, так как не был подписан бюджет на 2019 финансовый год. В итоге Трамп пошел на некоторые уступки демократам, но заявил, что все равно добьется финансирования строительства своей стены.