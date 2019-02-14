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Китай не собирается прекращать кредитование Венесуэлы

Политика

МИД КНР ответил на американские инсинуации

Китай не собирается прекращать кредитование Венесуэлы
Junjiewu99
Китайские юани

Пекин, 14 февраля 2019, 23:49 — REGNUM  Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге в Пекине опровергла утверждения спецпосланника США в Венесуэле Эллиота Абрамса, что КНР может прекратить кредитование Каракаса, учитывая его низкую платежеспособность, сообщает 14 февраля Синьхуа.

Дипломат заявила, что двусторонние отношения с Венесуэлой Пекин выстраивает на принципах равенства, взаимной выгоды, совместного развития, в соответствии с законами и нормами международного права.

«Китайская сторона будет и впредь, придерживаясь этих принципов, осуществлять обмены и сотрудничество с Венесуэлой в различных областях», — подчеркнула Хуа Чуньин.

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Внешняя политика Китая
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