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Патрушев: США закрепляются в Афганистане на долгие годы

Политика

Вашингтон делает Афганистан зависимым от своего оружия и не спешит выводить свои войска

Патрушев: США закрепляются в Афганистане на долгие годы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Афганистан

Москва, 14 февраля 2019, 23:49 — REGNUM  США ставят Афганистан в зависимость от американского оружия чтобы закрепиться в этой стране на долгие годы, заявил 14 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Комсомольская правда».

По мнению Николая Патрушева, заявления официальных лиц США о выводе своих войск из Афганистана не совпадают с реальностью, в то время как создается система прямой зависимости этой страны от американского вооружения и военной техники.

«Что касается вывода натовского воинского контингента, то мы слышали подобные заявления от американских официальных лиц. Но в реальности они пока не реализуются. И мы наблюдаем, что США создают систему прямой зависимости Афганистана от американского вооружения и военной техники, чтобы тем самым закрепиться в стране на долгие годы», — сказал Николай Патрушев.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ напомнил, США и НАТО не выполнили «ни одной задачи из предусмотренных мандатами Совета Безопасности ООН для Международных сил содействия безопасности и миссии «Решительная поддержка», в том числе основную — ликвидацию террористических структур».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что одностороннего вывода американских войск из Афганистана не будет.

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