Лейбористы: правительству Мэй пора «остановить часы» на переговорах по Brex

Лондон, , 23:34 — REGNUM Оппозиционные парламентарии, в очередной раз отвергнувшие соглашение правительства Великобритании по Brexit, заявляют о необходимости досрочных выборов и продления срока переговоров, 15 февраля передает агентство Reuters.

«В любых нормальных условиях это означало бы всеобщие выборы. Понятно, что премьер-министр не может командовать большинством в Палате общин», — сообщила журналистам депутат от лейбористов Элисон Макговерн.

Макговерн также заявила, что советует правительству Терезы Мэй «остановить часы» на переговорах по выходу Великобритании из Евросоюза.

Читайте также: Правительство Мэй снова провалилось в парламенте с соглашением по Brexit