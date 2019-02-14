Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Лейбористы: правительству Мэй пора «остановить часы» на переговорах по Brex

Политика

«В любых нормальных условиях это означало бы всеобщие выборы»

Лондон, 14 февраля 2019, 23:34 — REGNUM  Оппозиционные парламентарии, в очередной раз отвергнувшие соглашение правительства Великобритании по Brexit, заявляют о необходимости досрочных выборов и продления срока переговоров, 15 февраля передает агентство Reuters.

«В любых нормальных условиях это означало бы всеобщие выборы. Понятно, что премьер-министр не может командовать большинством в Палате общин», — сообщила журналистам депутат от лейбористов Элисон Макговерн.

Макговерн также заявила, что советует правительству Терезы Мэй «остановить часы» на переговорах по выходу Великобритании из Евросоюза.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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