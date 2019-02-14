Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Патрушев: Численность боевиков ИГ* в Афганистане достигла четырех тысяч

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Патрушев: Численность боевиков ИГ* в Афганистане достигла четырех тысяч
Иллюстрация: U.S. Marine Corps
Афганец

Москва, 14 февраля 2019, 23:19 — REGNUM  Численность боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Афганистана достигла четырех тыс. человек, сообщил 14 февраля секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете «Комсомольская правда».

При этом, уточнил Патрушев, официальные афганские власти контролируют не более 40% территории страны, а в отрядах противостоящего им движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) насчитывается порядка 60 тыс. боевиков.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ напомнил, что с момента вторжения войск США и НАТО в Афганистан производство наркотиков в этой стране увеличилось в 43 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Афганистана неоднократно заявляло, что США перебрасывают в северные районы страны главарей и боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из числа разбитых в Сирии вооруженных формирований.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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