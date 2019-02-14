Ирландии придется строить границу после «жесткого Brexit» — Reuters

Брюссель, , 23:15 — REGNUM В случае «жесткого Brexit» Ирландии придется восстанавливать полноценную границу с британской Северной Ирландией, 14 февраля передает агентство Reuters.

«Ирландия может получить переходный период… Но достаточно скоро ей придется столкнуться с тем фактом, что на острове есть граница, или граница пройдет между Ирландией и остальной частью ЕС», — заявил журналистам «высокопоставленный дипломат» из Брюсселя, имя которого не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 февраля парламент Великобритании снова отверг соглашение по Brexit, предложенное Терезой Мэй. Выход Великобритании из Евросоюза состоится уже 29 марта.

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