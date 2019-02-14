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МИД Венесуэлы: Гуманитарная помощь США — это «спектакль»

Политика

«Я душу, я убиваю вас, а потом я даю вам печенье? Это шоу»

Нью-Йорк, США, 14 февраля 2019, 23:02 — REGNUM  Правительство Венесуэлы считает гуманитарную помощь, отправки которой в Венесуэлу якобы добиваются США, «спектаклем» и «шоу», 14 февраля передает агентство Associated Press.

«Это спектакль… США заблокировали нашу экономику… на 30 миллиардов долларов. И они отправляют так называемую гуманитарную помощь на 20 миллионов долларов. Что это? Я душу, я убиваю вас, а потом я даю вам печенье? Это шоу», — заявил журналистам в ООН глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Арреаса отметил, что правительство считает требования самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо о доставке «американской помощи» в Венесуэлу «полным абсурдом».

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