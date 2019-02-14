Этот цирк даже марсиане не признают! В Госдуме ответили Климкину

Москва, , 23:00 — REGNUM Участие марсиан в украинских выборах не повысит легитимность этого процесса, заявил 14 февраля депутат Госдумы РФ Андрей Козенко, комментируя слова слова главы МИД Украины Павла Климкина.

«Ну вот, за Климкиным уже и марсиане пришли наблюдать. Боюсь только, что даже если инопланетяне и войдут в миссию ОБСЕ, они вряд ли признают этот цирк легитимным», — цитируют «Известия» слова депутата.

«По поводу участия российских наблюдателей могу сказать, что Украина — последняя, чье мнение будут спрашивать ее западные «партнеры», — добавил Козенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля одиозный украинский министр заявил, что скорее марсиане будут допущены наблюдателями на выборы президента Украины, чем представители России.

По мнению Климкина, при этом марсиане могут не успеть пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ.

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