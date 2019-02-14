Четверг, 14 Февраля 2019 года
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МИД Венесуэлы: США проиграли — «переворота не произошло»

Политика

«Импульс переворота, который продвигало правительство Соединенных Штатов, закончился»

МИД Венесуэлы: США проиграли — «переворота не произошло»
Политический кризис в Венесуэле

Нью-Йорк, США, 14 февраля 2019, 22:55 — REGNUM  Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что США проиграли в боливарианской республике — «переворота», которого добивались Соединенные Штаты, «не произошло», 15 февраля передает агентство Associated Press.

«Импульс переворота, который продвигало правительство Соединенных Штатов, закончился, его не произошло», — заявил Арреаса журналистам в ООН.

Арреаса отметил, что «лояльность вооруженных сил» Венесуэлы законному президенту Николасу Мадуро «уже доказана».

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Политический кризис в Венесуэле
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