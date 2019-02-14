Минобороны: Боевики из зоны «Идлиб» вновь обстреляли сирийские поселения

Идлиб, Сирия, , 22:40 — REGNUM В Сирии за прошедшие сутки боевики из зоны «Идлиб» обстреляли ряд поселений в провинциях Алеппо и Хама, сообщил 14 февраля на брифинге начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По словам Сергея Соломатина, за сутки обстреляны три населенных пункта в провинции Алеппо и одно поселение в провинции Хама.

«В Идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Захабия, Крах и Хара провинции Алеппо, а также Ачан провинции Хама», — сказал начальник российского Центра по примирению.

О погибших и раненых сообщений не было.

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