Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом в Кашмире

Москва, , 22:34 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру этой страны Нарендре Моди в связи с террористическим актом в штате Джамму и Кашмир, который унес жизни по меньшей мере 44 сотрудников полиции. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба президента России.

Российский лидер выразил соболезнования своему индийскому коллеге Раму Натху Ковинду, а также главе правительства Индии Нарендре Моди в связи с терактом в штате Джамму и Кашмир, а также подтвердил готовность к дальнейшему наращиванию антитеррористического взаимодействия между двумя странами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, террористы из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подорвали конвой сотрудников сил полиции центрального резерва (CRPF) в штате Джамму и Кашмир, который направлялся в округ Пулвама. После подрыва на месте происшествия были слышны выстрелы.

По последним данным, в результате теракта погибли по меньшей мере 44 сотрудника полиции.