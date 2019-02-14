Четверг, 14 Февраля 2019 года
22:33:26 МСК

Патрушев: на Украине всё готово для самых грубых фальсификаций выборов

Политика

Лишены возможности участвовать в выборах миллионы граждан Украины

Патрушев: на Украине всё готово для самых грубых фальсификаций выборов
launedekeg.wordpress.com
Выборы

Москва, 14 февраля 2019, 22:24 — REGNUM  На Украине созданы все предпосылки для самых тяжелых фальсификаций и нарушений процесса выборов и подсчета голосов, в частности в пользу нынешнего президента Петра Порошенко, заявил 14 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Комсомольская правда».

В частности, Николай Патрушев напомнил, что часть граждан Украины заведомо лишены возможности участвовать в выборах.

Это миллионы украинцев, работающих в России, жители ДНР и ЛНР, которых Киев не перестает называть гражданами Украины. Их исключение из избирательного процесса — одна из предпосылок для фальсификации подсчета итогов выборов с «правильным» для Порошенко результатом».

К тем же явлениям можно отнести и препятствование представителям России наблюдать за ходом выборов на Украине.

Читайте также: Порошенко обвиняет Тимошенко в сговоре с РФ еще в 2009 году

Читайте ранее в этом сюжете: Климкин рассказал об участии марсиан в выборах на Украине

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить