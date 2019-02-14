Патрушев: на Украине всё готово для самых грубых фальсификаций выборов

Москва, , 22:24 — REGNUM На Украине созданы все предпосылки для самых тяжелых фальсификаций и нарушений процесса выборов и подсчета голосов, в частности в пользу нынешнего президента Петра Порошенко, заявил 14 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Комсомольская правда».

В частности, Николай Патрушев напомнил, что часть граждан Украины заведомо лишены возможности участвовать в выборах.

Это миллионы украинцев, работающих в России, жители ДНР и ЛНР, которых Киев не перестает называть гражданами Украины. Их исключение из избирательного процесса — одна из предпосылок для фальсификации подсчета итогов выборов с «правильным» для Порошенко результатом».

К тем же явлениям можно отнести и препятствование представителям России наблюдать за ходом выборов на Украине.

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