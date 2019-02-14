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Почти три сотни человек задержаны в Таджикистане за терроризм и экстремизм

Политика

За 2018 год

Душанбе, 14 февраля 2019, 22:20 — REGNUM  В 2018 году в Таджикистане зарегистрированы и раскрыты 873 преступления террористического и экстремистского характера. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщил глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода на пресс-конференции в Душанбе.

По его данным, подразделения органов внутренних дел задержали 298 человек, подозреваемых в причастности к террористическим и экстремистским организациям. Кроме того, правоохранительным органам за отчетный период удалось вернуть на родину 99 таджикистанцев, которые принимали участие в боевых действиях за рубежом.

За прошедший год в Таджикистане зарегистрировано 11 террористических актов, включая 4 факта покушения — из них пять терактов и два покушения были раскрыты.

Стоит отметить, что широкую огласку получил только один теракт. Он произошел в Дангаре 29 июля 2018 года. В результате преднамеренного автонаезда и последующего нанесения ножевых и огнестрельных ранений погибли четверо туристов: двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов. Трое получили ранения.

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