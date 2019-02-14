Президент Нигерии: Выборы будут «свободными, честными и мирными»

Абуджа, 14 февраля 2019, 22:17 — REGNUM Президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявил, что страна готова провести «свободные, честные и мирные» выборы, 14 февраля передает агентство Reuters.
В эфире национального телевидения Бухари также обратился к своим будущим избирателям, сообщил об «устойчивом росте» экономики Нигерии.
Президентские выборы в Нигерии будут проходить в субботу 16 февраля. Основным противником Бухари является бывший вице-президент Атику Абубакар.
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