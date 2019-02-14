Патрушев: Запад игнорирует нацизм на Украине из антироссийских соображений

Москва, , 21:52 — REGNUM Власти стран Запада сознательно игнорируют рост нацизма на Украине ради сохранения у власти действующего президента Петра Порошенко и антироссийского политического вектора, заявил 14 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Комсомольская правда».

«Запад ради сохранения действующей антироссийской киевской власти сознательно закрывает глаза на рост неонацизма на Украине, ставшего для руководства страны практически государственной идеологией», — сказал Патрушев.

Секретарь российского Совбеза напомнил, что после Первой мировой войны на Западе точно так же старались не видеть роста нацизма и даже считали нацистов выгодными партнерами по бизнесу.

«К сожалению, Запад не хочет делать выводы из истории», — добавил секретарь Николай Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, реабилитация нацистов и пособников Гитлера на Украине неразрывно связана с антироссийской риторикой украинских властей и является одной из главных причин гражданской войны в Донбассе.

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